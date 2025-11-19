Abodi | Comune e Napoli sempre più lontani sullo stadio Sul Maradona per Euro 2032 nessuna certezza Ansa

Abodi questa mattina ha rilasciato un’intervista a Campania24, su Canale 9. Lo riporta Ansa. « Bisogna affrontare il tema del rapporto tra la Figc e i club e tra la federazione e le istituzioni sportive europee e mondiali». È di questo avviso il ministro dello sport Andrea Abodi in merito alle polemiche dei club sull’utilizzo nella nazionali dei giocatori tesserati. Le parole di Abodi. Nel parlare degli Europei che l’Italia ospiterà fra sette anni, Abodi ha evidenziato che per lo stadio partenopeo le agende del Comune e del Calcio Napoli « sembrano distanti e anzi nell’ultimo periodo sembrano allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi: «Comune e Napoli sempre più lontani sullo stadio. Sul Maradona per Euro 2032 nessuna certezza» (Ansa)

