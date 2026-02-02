Contrasto ai debiti di gioco il Lions Club Carpi Host dona mille euro a Dedalo

Il Lions Club Carpi Host ha deciso di aiutare Dedalo con una donazione di mille euro. L’obiettivo è sostenere i volontari che lavorano contro i debiti di gioco e promuovono l’educazione finanziaria.

Nata nel 2015 per assistere famiglie e singoli cittadini a rischio povertà e indebitamento, e per promuovere parallelamente l’educazione finanziaria e la conoscenza dei pericoli del gioco d’azzardo tra le giovani generazioni, Dedalo riesce a svolgere le proprie attività grazie all’impegno di 28 volontari, che consentono, per tre volte ogni settimana, di tenere aperto il Centro d’ascolto: grazie a questa possibilità, sono oltre seicento i colloqui, con singoli o gruppi, che è stato possibile effettuare. Oltre a questo, sono numerose le classi degli istituti secondari di secondo grado 'Meucci' e 'Vallauri' che hanno partecipato agli incontri di formazione dedicati ad analizzare i rischi, i tranelli e le insidie del gioco d’azzardo, sempre più diffuso tra le giovani generazioni anche grazie alla facilità di accesso tramite web app.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Lions Club Carpi

Il Lions Club Forlì Host ha accolto due nuove socie e ha donato mille euro alla Fondazione Lions Clubs International.

Il Lions Club Salerno Host celebra con orgoglio i suoi 70 anni di attività, un traguardo significativo che testimonia l'impegno e la solidarietà nel tempo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lions Club Carpi

Argomenti discussi: Ritenuta acconto B2B e altre novità fiscali dalla Legge di Bilancio 2026; Provincia di Como: l'intesa per salvare i cittadini da truffe, maxi debiti e uso non consapevole dei soldi; Mazara del Vallo, estorsione e armi: 5 arresti della Polizia di Stato dopo un’indagine su debiti di droga; Contrasto di giudicati: revisione anche del patteggiamento.

Mezzi di contrasto, Ai e piattaforme digitali: la rivoluzione silenziosa della radiologiaL’evoluzione della tecnologia medica ha rivoluzionato la diagnosi delle malattie, e i mezzi di contrasto hanno svolto un ruolo fondamentale in questo processo. Oggi, questi agenti specializzati sono ... ilsole24ore.com

Dall’AIFA stop ai mezzi di contrasto con gadolinio per risonanza magneticaUna revisione condotta dall’EMA ha confermato che, a seguito dell'uso di mezzi di contrasto a base di gadolinio, si ha un accumulo di piccole quantità di gadolinio nei tessuti cerebrali. Tali ... disabili.com

La Giornata Mondiale delle Malattie Tropicali Neglette celebrata dal Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo https://www.sabiniatv.it/la-giornata-mondiale-delle-malattie-tropicali-neglette-celebrata-dal-lions-club-amatrice-micigliano-terminillo - facebook.com facebook