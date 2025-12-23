Lugo una donazione dei Lions al reparto di oncologia dell' Umberto I
Si è svolta nella giornata di lunedì 22 dicembre la cerimonia di consegna di un "Rollboard", destinato alla Struttura Semplice di Oncologia dell’ospedale “Umberto I” di Lugo, donato dal Lions Club di Lugo a sostegno dell’attività assistenziale e della qualità delle cure offerte ai pazienti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
