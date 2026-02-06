il governo italiano ha approvato un nuovo decreto sicurezza

Questa mattina il governo italiano ha dato il via libera a un nuovo decreto sicurezza. Il Consiglio dei ministri ha approvato le misure di ordine pubblico, già annunciate nelle settimane scorse. Ora il testo passa alle fasi successive, con l’obiettivo di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

Il 5 febbraio il consiglio dei ministri ha approvato una nuova norma d'urgenza che prevede misure di ordine pubblico che erano state già annunciate nelle scorse settimane e che riguardano una serie di questioni eterogenee: la gestione delle manifestazioni, l'uso di coltelli, la violenza minorile e l'immigrazione. Le manifestazioni di Torino del 31 gennaio hanno accelerato l'approvazione della misura, che in parte era stata contestata dal Quirinale in alcuni punti ritenuti in contrasto con la costituzione. Coltelli e altri strumenti atti a offendere È ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni, che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni.

Il governo ha approvato ieri in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto Infrastrutture.

Il governo ha dato il via libera al tanto atteso “pacchetto sicurezza”.

