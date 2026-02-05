Il governo ha infine approvato l’atteso pacchetto sicurezza

Il governo ha dato il via libera al tanto atteso “pacchetto sicurezza”. Le nuove norme sono piuttosto simboliche e riguardano aspetti limitati, ma l’approvazione arriva in un momento di forte pressione su Meloni, che si trova al centro di molte critiche sul tema. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e le opposizioni già chiedono approfondimenti e modifiche.

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure sulla sicurezza, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace la microcriminalità urbana. Erano attese da settimane e il governo, come spesso succede, ha voluto accelerare negli ultimi giorni per via delle forti polemiche sugli scontri di sabato a Torino, durante il corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna. Sebbene nelle scorse settimane di queste misure se ne sia parlato generalmente in termini di “pacchetto sicurezza”, i provvedimenti sono due e anche molto distinti. Uno è un decreto-legge, che entra in vigore subito e che contiene misure tutto sommato limitate e simboliche, come il divieto di vendita di armi da taglio ai minori e altri divieti sul portare con sé coltelli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Durante la riunione di oggi a Palazzo Chigi, il governo ha esaminato il nuovo decreto sulla sicurezza.

Giovedì pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei ministri, anche se era previsto per domani.

