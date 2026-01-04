Orio al Serio caos voli dopo un guasto | in Lapponia bloccato in aeroporto un gruppo di bergamaschi con -28°

Dopo un guasto, l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato disagi e ritardi tra i voli in partenza e in arrivo. Intanto, in Lapponia, un gruppo di bergamaschi è rimasto bloccato in aeroporto con temperature di -28°. La giornata ha coinvolto anche la squadra della Roma, che si è trovata a Orio al Serio dopo la partita contro l’Atalanta, affrontando alcune difficoltà legate alle condizioni atmosferiche.

