Attentato a Mosca | ferito il generale russo Vladimir Alekseyev vice capo dell’intelligence

Un attentato ha colpito Mosca, ferendo il generale Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence russa. L’incidente si è verificato nella zona nord-occidentale della capitale, senza ancora chiarimenti sulle cause o sui responsabili. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano altri coinvolti.

(LaPresse) Un alto ufficiale dell’esercito russo, il generale Vladimir Alekseyev, è rimasto ferito in un attentato a Mosca, avvenuto nella zona nord-occidentale della città. Secondo l’agenzia Tass, l’episodio è stato confermato dalla portavoce del Comitato Investigativo Russo, Svetlana Petrenko, che ha annunciato l’apertura di un’indagine. Il generale, vice capo dell’intelligence militare russa dal 2011, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale e successivamente ricoverato in ospedale. Le autorità riferiscono che l’attentatore, ancora non identificato, ha sparato ripetutamente e poi è fuggito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato a Mosca: ferito il generale russo Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence Approfondimenti su Mosca Attentato Vladimir Alekseyev, attentato a Mosca: spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa. Chi è Vladimir Alekseyev, generale russo vittima di un attentato a Mosca Vladimir Alekseyev, generale russo e alto dirigente dell’intelligence, è stato ferito durante un attacco a Mosca. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mosca Attentato Argomenti discussi: Attentato a Mosca, il generale Alekseev vicecapo dei servizi militari russi ferito e ricoverato; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Attentato a Mosca al generale Alekseyev, il numero 2 dei servizi segreti: è grave. Ieri era ad Abu Dhabi per le trattative con Kiev; Generale russo ferito a Mosca: attentato all'intelligence; New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi. Mosca, attentato contro vice capo intelligence militare/ Generale Vladimir Alexeyev ferito in una sparatoriaSparatoria a Mosca, ferito gravemente il generale Vladimir Alexeyev, dirigeva le operazioni di intelligence militare per gli attacchi missilistici in Ucraina ... ilsussidiario.net Attentato a Mosca: ferito il generale russo Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence(LaPresse) Un alto ufficiale dell’esercito russo, il generale Vladimir Alekseyev, è rimasto ferito in un attentato a Mosca, avvenuto nella ... stream24.ilsole24ore.com Vladimir Alekseyev, vicedirettore dei servizi segreti militari, è ferito: il suo è l'ultimo di una lunga serie di attentati contro ufficiali russi x.com Il generale Vladimir Alekseyev è stato sottoposto a sanzioni dell'Ue per aver orchestrato l'attacco di avvelenamento da novichok a Salisbury nel 2018, che ha preso di mira il doppio agente russo Sergei Skripal e sua figlia https://l.euronews.com/CluA facebook

