La Regione ha discusso di come gestire la Villa Reale di Monza dopo il 2029. La mozione presentata chiede di rivedere il ruolo del Consorzio attuale, giudicato inadeguato alle sfide future. Un incontro tra istituzioni per decidere se mantenere la gestione attuale o cambiare strada. La decisione sarà fondamentale per il destino di uno dei simboli della città.

Un tavolo istituzionale per ripensare il futuro della Reggia di Monza, guardando già al 2029, quando scadrà l’attuale affidamento al Consorzio Villa Reale e Parco. È questo il succo della mozione approvata martedì dal Consiglio regionale della Lombardia, su iniziativa del capogruppo leghista Alessandro Corbetta, con il sostegno di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Un documento che riapre il dibattito sulla governance del complesso monumentale e che accende il confronto politico. Il testo impegna la giunta regionale a promuovere, insieme al ministero della Cultura, ai Comuni di Monza e Milano e agli altri soci, un tavolo per "affrontare la scadenza prevista nel 2029 dell’attuale Consorzio", valutando "le soluzioni organizzative e giuridiche più idonee per il futuro assetto gestionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro della Villa Reale. La mozione in Regione: "Consorzio inadeguato alle prossime sfide"

Approfondimenti su Villa Reale

L’ex centro Rai nel Parco di Monza è stato confermato come futura sede di un hospice pediatrico.

Una mozione di Sergio Gaddi (Forza Italia) in Regione evidenzia l’importanza di rispettare le linee guida della Soprintendenza e di valorizzare l’estetica dei parapetti del nuovo lungolago di Como.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Villa Reale

Argomenti discussi: L’impresa del Restauro: mappare il presente per programmare il futuro venerdì 27 febbraio alle ore 16.30 presso Villa Italia a Padova; Monza: il futuro di Villa reale e Parco in consiglio regionale, la spinta del centrodestra; Quale il futuro di Villa Reale? Si apre un tavolo in Regione; Il futuro della Villa Reale. La mozione in Regione: Consorzio inadeguato alle prossime sfide.

Il futuro della Villa Reale. La mozione in Regione: Consorzio inadeguato alle prossime sfideIl centrodestra propone un tavolo istituzionale per ripensare la governance. Bocciata anche la presidenza oggi affidata per statuto al sindaco di Monza. Critico il centrosinistra: Evitare passi in av ... msn.com

Villa Reale, il futuro divide la politica: Così non basta piùVilla Reale di Monza, Corbetta chiarisce la mozione in Regione: nessuna bocciatura, ma serve una nuova visione sul futuro. monza-news.it

Un tripudio di gioia ed emozione ieri sera a Villa Reale di Monza, dove la Fiamma Olimpica ha fatto tappa verso Milano-Cortina 2026. A portarla un tedoforo straordinario: Nico Acampora, fondatore di PizzAut, insieme a cinque ragazzi autistici coinvolti nel pro facebook

Nico Acampora e 5 ragazzi di PizzAut tedofori alla Villa Reale di Monza: la fiamma olimpica diventa simbolo di inclusione x.com