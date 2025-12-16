Elon Musk conquista un altro record | supera i 600 miliardi di dollari per la prima volta nella storia

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio. Con un capitale stimato a 638 miliardi, il tycoon di Tesla e SpaceX si conferma come la persona più ricca nella storia, stabilendo un record senza precedenti nel mondo della finanza e dell'imprenditoria.

Elon Musk ha raggiunto un nuovo record, stavolta grazie all’accumulo del suo capitale. Il patrimonio del tycoon di Tesla e Space X ha raggiunto i 638mila dollari: stiamo parlando di una cifra da record, che l’ha portato ad essere la prima persona più ricca della storia. Dunque, l’obiettivo dei 600 miliardi adesso è stato superato con successo. Ma le sorprese non finiscono qui, perché fino a questo momento nessuno aveva mai superato la soglia dei 500. Come ha spiegato Bloomberg, il grande salto della ricchezza muskiana è dovuto alla valutazione di Space X, che ha raggiunto gli 800 miliardi in una vendita di azioni all’interno della società. Secoloditalia.it

La carriera di Elon Musk

