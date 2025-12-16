Elon Musk conquista un altro record | supera i 600 miliardi di dollari per la prima volta nella storia

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio. Con un capitale stimato a 638 miliardi, il tycoon di Tesla e SpaceX si conferma come la persona più ricca nella storia, stabilendo un record senza precedenti nel mondo della finanza e dell'imprenditoria.

© Secoloditalia.it - Elon Musk conquista un altro record: supera i 600 miliardi di dollari per la prima volta nella storia Elon Musk ha raggiunto un nuovo record, stavolta grazie all’accumulo del suo capitale. Il patrimonio del tycoon di Tesla e Space X ha raggiunto i 638mila dollari: stiamo parlando di una cifra da record, che l’ha portato ad essere la prima persona più ricca della storia. Dunque, l’obiettivo dei 600 miliardi adesso è stato superato con successo. Ma le sorprese non finiscono qui, perché fino a questo momento nessuno aveva mai superato la soglia dei 500. Come ha spiegato Bloomberg, il grande salto della ricchezza muskiana è dovuto alla valutazione di Space X, che ha raggiunto gli 800 miliardi in una vendita di azioni all’interno della società. Secoloditalia.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La carriera di Elon Musk Video La carriera di Elon Musk Video La carriera di Elon Musk SpaceX, altro che Marte ora Musk punta a Wall Street: l'IPO promette capitali freschi, ma mina la libertà di Elon. Ecco tutti i rischi - Elon Musk lavora da tempo al lancio su Marte, ma ora si sta preparando a uno dei lanci più importanti e rivoluzionari della storia: il debutto in Borsa della sua SpaceX. affaritaliani.it

Il “crypto zar” di Trump. David Sacks, l'altro Elon Musk - Quel che è certo è che hanno interessi simili, anche se Sacks è molto più inserito nella Casa Bianca e sta guidando le pol ... ilfoglio.it

Elon Musk ha appena compiuto un altro gigantesco passo verso il diventare il primo trilionario del mondo, cioè la prima persona nella storia ad avere un patrimonio di 1.000 miliardi di dollari. All’inizio di questo mese la società aerospaziale di Musk, SpaceX, h - facebook.com facebook

Forbes incorona Elon #Musk: con un patrimonio da 677 miliardi di dollari, è il primo uomo nella storia ad abbattere il muro dei 500 miliardi ed è sempre più vicino a diventare trilionario. A trainare la sua crescita è soprattutto SpaceX x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.