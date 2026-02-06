Guerini rassicura: votare sì alle urne aiuterà a migliorare la giustizia nel paese e a rafforzare i diritti dei cittadini. Dice che non c’è nessun rischio per la democrazia e che si tratta di un passo positivo per l’Italia. La discussione sul tema rimane calda tra chi sostiene il cambiamento e chi invece teme conseguenze negative.

"Votare sì alle urne significherà rafforzare i diritti dei cittadini, migliorando l’amministrazione della giustizia in Italia. Una riforma che non rappresenta alcun rischio per la nostra democrazia". L’avvocato Tommaso Guerini, professore associato di Diritto Penale all’Università Pegaso, parteciperà all’incontro ’Referendum sulla giustizia. Due visioni a confronto sulla separazione delle carriere’ oggi pomeriggio (alle 15) nella Sala Farnese di Palazzo d’Accursio. Un dialogo, moderato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, che lo vedrà sul palco con l’avvocato Ernesto Carbone, componente laico del Csm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dibattito sulla giustizia . Guerini: "Diritti rafforzati . Non c’è rischio democratico"

Approfondimenti su Guerini giustizia

Il presidente del Copasir, Giuseppe Guerini, ha fatto un appello alle istituzioni e ai media: bisogna agire con responsabilità e evitare di alimentare un clima di odio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Brescia, 10 gennaio 2026 - Dialogo sulla giustizia in vista del referendum costituzionale

Ultime notizie su Guerini giustizia

Argomenti discussi: Referendum Giustizia: ESE apre il dibattito; Il dibattito sulla giustizia . Guerini: Diritti rafforzati . Non c’è rischio democratico; Referendum costituzionale sulla giustizia: il dibattito al cortile dei gentili; Referendum sulla Giustizia, il dibattito durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario - L'Unione Sarda.it.

Il dibattito sulla giustizia . Guerini: Diritti rafforzati . Non c’è rischio democraticoL’avvocato e professore di Diritto penale promuove la riforma e si schiera per il sì. Oggi il dibattito in Sala Farnese in cui si confronterà con Ernesto Carbone. Errato farne un sondaggio pro o cont ... ilrestodelcarlino.it

Separazione carriere e sorteggi componenti Csm, al Sermig il dibattito sul referendumA confronto sulla riforma della giustizia tra Morando (per il sì) e Grasso (per il no): si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo, non sarà necessario raggiungere il quorum ... rainews.it

Si è tenuta oggi la presentazione ufficiale dell’Osservatorio nazionale permanente “Giovani e Futuro”, promosso da Fondazione ENGIM. Un dibattito ricco di spunti e visioni, con gli interventi di Daniele Marini, Professore di Sociologia dei Processi Economici p facebook