Il presidente del Copasir, Giuseppe Guerini, ha fatto un appello alle istituzioni e ai media: bisogna agire con responsabilità e evitare di alimentare un clima di odio. Guerini ha ribadito che le violenze vanno punite con fermezza, ma senza mettere in discussione i diritti di tutti. È un messaggio chiaro, soprattutto in un momento in cui le tensioni sociali rischiano di esplodere.

Il presidente del Copasir, Giuseppe Guerini, ha chiesto una forte responsabilità da parte delle istituzioni e dei media nel non alimentare un clima di odio, sottolineando che le violenze devono essere colpite con fermezza, ma mai a scapito dei diritti fondamentali. L’intervento, pronunciato in occasione di un incontro pubblico a Roma, arriva in un momento di crescente tensione sociale, segnato da manifestazioni di protesta e da un dibattito acceso intorno alla libertà di espressione e ai limiti del linguaggio politico. Guerini ha ribadito che la condanna delle azioni violente è doverosa, ma ha avvertito che l’uso strumentale della paura e della denigrazione può minare la stessa democrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerini: “Serve responsabilità non fomentare il clima d’odio. Colpire i violenti, non i diritti”

