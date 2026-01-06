Nuova vita per la Carbon | Demolizione e bonifica dell’area più inquinata Partiamo entro sei mesi

A partire dai prossimi sei mesi, prenderanno il via i lavori di demolizione e bonifica dell’area ex Sgl Carbon ad Ascoli. Questo progetto di rigenerazione urbana mira a trasformare una delle zone più inquinate della città, promuovendo un intervento di riqualificazione ambientale e urbana. Con l’obiettivo di restituire spazio e opportunità alla comunità, il progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e vivibile per Ascoli.

Con il 2026 appena iniziato, ad Ascoli entra finalmente nel vivo uno dei progetti di rigenerazione urbana più attesi e strategici degli ultimi anni: la riqualificazione dell’area dell’ex Sgl Carbon. Dopo un lungo percorso fatto di confronto pubblico e passaggi tecnici fondamentali, dal rinnovo del Forum partecipato all’approvazione del progetto operativo di bonifica, fino all’inaugurazione della vasca di prima pioggia avvenuta lo scorso maggio, che ha restituito alla città sei ettari di terreno, ora si apre la fase più concreta, quella delle demolizioni e della trasformazione fisica del sito. "L’obiettivo è iniziare la demolizione nel primo semestre del 2026 e la bonifica dell’area più inquinata, per poi avviare la composizione del masterplan definitivo, partendo da quello elaborato da Land - spiega il sindaco Marco Fioravanti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per la Carbon: "Demolizione e bonifica dell’area più inquinata". Partiamo entro sei mesi" Leggi anche: Completata la bonifica e demolizione dell’ex Velchi Leggi anche: Nuova vita per l'ex Gil, in arrivo un playground sportivo: "Tassello fondamentale per la rigenerazione dell'intera area" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuova vita per la Carbon: Demolizione e bonifica dell’area più inquinata. Partiamo entro sei mesi. Nuova vita per la Carbon: "Demolizione e bonifica dell’area più inquinata". Partiamo entro sei mesi" - Con il 2026 appena iniziato, ad Ascoli entra finalmente nel vivo uno dei progetti di rigenerazione urbana più attesi e strategici degli ultimi anni: la riqualificazione dell’area dell’ex Sgl Carbon. msn.com

Demolizione e ricostruzione o ristrutturazione ricostruttiva? Ecco le differenze - Alcuni possono qualificarsi come ristrutturazioni, altri danno vita a nuove costruzioni, molto diverse dalle ... edilportale.com

È una ristrutturazione o una nuova costruzione? Dipende dall’anno dei lavori - Per orientarsi tra le regole sulla demolizione e ricostruzione degli edifici e sui permessi necessari, è utile analizzare un contenzioso iniziato in seguito alla realizzazione di un intervento che è ... edilportale.com

Come si suol dire, anno nuovo, vita nuova. C’è chi decide di dedicare più tempo alle proprie passioni, chi vorrebbe viaggiare di più e chi si ripromette di liberarsi del superfluo con un po’ di sano decluttering. Poi ci sono i soliti immancabili buoni propositi legati - facebook.com facebook

Il primo dell’anno regala una nuova vita Il piccolo paziente stringe la mano del suo papà dall’incubatrice #AouCaSiCuraDiTe #PoliclinicoDuilioCasula #PatologiaNeonatale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.