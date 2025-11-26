Il comitato di Ravagnese S Elia e Saracinello presenta il masterplan per la rigenerazione urbana dei quartieri

Reggiotoday.it | 26 nov 2025

Un'iniziativa senza precedenti, non risulta, infatti, in Italia che un comitato di quartiere abbia mai realizzato un masterplan per la rigenerazione urbana di un quartiere. È successo a Reggio Calabria, dove il comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello, presieduto dall’ing. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

