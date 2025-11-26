Il comitato di Ravagnese S Elia e Saracinello presenta il masterplan per la rigenerazione urbana dei quartieri

Un'iniziativa senza precedenti, non risulta, infatti, in Italia che un comitato di quartiere abbia mai realizzato un masterplan per la rigenerazione urbana di un quartiere. È successo a Reggio Calabria, dove il comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello, presieduto dall’ing. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

