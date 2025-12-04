Carabinieri il generale Scandone in visita al comando provinciale dell' Arma

Il generale di brigata Enrico Scandone, comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, ha fatto visita alla caserma Andrea Lombardini, sede del comando provinciale di Forlì-Cesena, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Gianluigi Di Pilato, alla presenza di tutti.

