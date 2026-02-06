Il Circo Rolando Orfei arriva a Capodrise spettacoli con lo showman Krassym

Arriva a Capodrise il Circo Rolando Orfei, che porta in città uno spettacolo con lo showman Krassym. Le esibizioni stanno attirando tanti spettatori, curiosi di vedere il grande show in scena. Gli artisti si preparano per le prossime performance, mentre il pubblico si gode lo spettacolo sotto il tendone. La tournée in Campania continua a riscuotere successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua il grande successo del Circo Rolando Orfei con la partecipazione dello showman Krassym attualmente in tour in Campania. Si tratta di uno spettacolo unico nel suo genere, che vede il patrocinio morale dell’Ordine dei Giornalisti Campania. Il famoso complesso circense noto come uno dei più grandi d’Italia e d’Europa per le grandi dimensioni monterà a Capodrise, in Via San Donato dal 13 Febbraio al 22 Febbraio e presenterà tutti i giorni i seguenti spettacoli: Lunedi-Martedi ore 17:30 Mercoledi riposo, Giovedi-Venerdi-Sabato ore 17:30 e 21:00 la Domenica ore 17:30 e 19:30 Si tratta di uno spettacolo pluripremiato e visto da milioni di persone,con attrazioni internazionali come: la Donna LASER interpretata dalla bravissima artista circense Kelly Maugeri, che trasformerà il tendone in un’esperienza immersiva grazie a un gioco di luci altamente scenografico, capace di creare un’atmosfera surreale, in pista anche la giovane ed elegante contorsionista Kendra D’Amico ed il talentuoso giocoliere con le palline Konnor D’Amico, dal Cile l’acclamata troupe di trapezisti The Flying Milla specializzati nel trapezio volante, noti per la loro spettacolare bravura e per le evoluzioni acrobatiche di elevata difficoltà come il triplo salto mortale e il doppio passaggio della morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

