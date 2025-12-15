Solofra Christmas Show del Circo di Armando Orfei

A Solofra, il Natale si accende con il Christmas Show del Circo di Armando Orfei, uno spettacolo imperdibile per grandi e bambini. Sabato 20 dicembre, dalle 17:00, Piazza Umberto I e Via Felice De Stefano si trasformeranno in un palcoscenico di magia e emozioni, ospitando artisti di fama internazionale.

La magia del Natale arriva a Solofra con uno spettacolo imperdibile per tutta la famiglia. Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 17:00, Piazza Umberto I e Via Felice De Stefano ospiteranno il Christmas Show con la partecipazione esclusiva degli artisti del celebre Grande Circo di Armando Orfei.

