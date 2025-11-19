Meccatronica Day | oltre 80 candidati alla ricerca di un impiego

Grande successo per il “Meccatronica Day”, oltre 80 candidati hanno partecipato nella mattina di mercoledì 19 novembre all’evento per scoprire le tante opportunità di formazione e inserimento lavorativo nei settori della Meccanica ed Elettronica del territorio bergamasco, incontrare gli Enti accreditati alla formazione e sostenere colloqui di selezione con gli imprenditori delle aziende locali. L’iniziativa, che rientra tra le azioni del “Patto territoriale per le competenze e l’occupazione nella filiera della Meccatronica”, è stata organizzata dalla Provincia di Bergamo in partenariato con Camera di Commercio, Confindustria Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Consorzio Intellimech e gli Enti formativi Azienda Bergamasca Formazione, Consorzio Enfapi, AFP Patronato San Vincenzo, Servizi Confindustria Bergamo e ITS Lombardia Meccatronica Academy. 🔗 Leggi su Bergamonews.it