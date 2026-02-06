Il Carnevale anima il weekend con Water Show spettacoli e carri allegorici

Da veneziatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale torna protagonista nel weekend con un programma ricco di eventi. Venerdì 6 febbraio si apre con le prime iniziative, mentre sabato e domenica si susseguono water show, spettacoli e carri allegorici in tutto il centro. Le strade si riempiono di colori e musiche, attirando famiglie e appassionati da tutta la regione. La città si prepara a vivere due giorni intensi di festa, tra tradizione e divertimento.

Water Show, spettacoli e carri allegorici: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 7 e 8 febbraio 2026, anticipato da venerdì 6. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale 2026

Il Carnevale accende Jesolo con spettacoli, carri allegorici e giochi

Jesolo si prepara a festeggiare il Carnevale con quattro giornate di spettacoli, carri allegorici e giochi per grandi e bambini.

Befane volanti, carri allegorici, sagre e spettacoli pirotecnici: tutti gli eventi del lungo weekend dell'Epifania

Il lungo weekend dell’Epifania a Forlì offre una serie di eventi tra tradizioni e spettacoli, tra cui Befane volanti, carri allegorici, sagre e fuochi d’artificio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carnevale 2026

Argomenti discussi: Castel San Pietro Terme si anima con il Carnevale dei Mondi; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale Jesolano 2026; KINDER anima il Carnevale di Viareggio tra pentolacce, sorrisi e momenti in famiglia.

Carnevale a Treviso e Belluno, carri allegorici e spettacoli ma la festa è anche cultura. Il programmaTREVISO/BELLUNO - Esplode il Carnevale in provincia di Treviso con le numerose sfilate in programma sia domani, sabato, che domenica, tra San Vendemiano, Zero Branco, Santa Lucia, ... ilgazzettino.it

Il carnevale storico di Santhià: il programmaSanthià, città di passaggio lungo la Via Francigena e custode di tradizioni più antiche di molti regni medievali, cambia volto non appena arriva il Carnevale. Le sue vie, di solito tranquille e ordina ... laprovinciadibiella.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.