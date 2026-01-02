Befane volanti carri allegorici sagre e spettacoli pirotecnici | tutti gli eventi del lungo weekend dell' Epifania
Il lungo weekend dell’Epifania a Forlì offre una serie di eventi tra tradizioni e spettacoli, tra cui Befane volanti, carri allegorici, sagre e fuochi d’artificio. Con la fine delle festività, la città propone comunque occasioni per vivere momenti di aggregazione e cultura, mantenendo vivo lo spirito di festa anche nel primo weekend del 2026.
Con il primo weekend del 2026 anche a Forlì si chiudono ufficialmente le festività, ma questo non significa che a fermarsi saranno anche il divertimento e la voglia di stare insieme. Al contrario, per grandi e piccini nel fine settimana l'atmosfera gioiosa rimane protagonista grazie alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
6 gennaio. Le befane volanti di Pignone Con la calza gigante delleUncinettine di Pignone Comune di Pignone @cailaspezia Gruppo Speleologico Lunense www.ilcignoligustico.it @fanpiùattivi Comitato UNPLI La Spezia UNPLI Liguria - facebook.com facebook
