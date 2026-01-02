Befane volanti carri allegorici sagre e spettacoli pirotecnici | tutti gli eventi del lungo weekend dell' Epifania

Il lungo weekend dell’Epifania a Forlì offre una serie di eventi tra tradizioni e spettacoli, tra cui Befane volanti, carri allegorici, sagre e fuochi d’artificio. Con la fine delle festività, la città propone comunque occasioni per vivere momenti di aggregazione e cultura, mantenendo vivo lo spirito di festa anche nel primo weekend del 2026.

