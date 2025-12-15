Fossombrone ko Castelfidardo la prima ha il canto del Gallo

Nel match tra Castelfidardo e Fossombrone, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 1-0. La gara, caratterizzata da occasioni e intensità, si è decisa nel secondo tempo grazie a un gol di Palestini al 44’. Ecco le formazioni e i dettagli della sfida.

castelfidardo 1 fossombrone 0: Osama, Fiscaletti, Valentino (30' st Dompnier), Tarulli, Paramatti, Selemby, Bugari, Clerici, Gallo (44' st Palestini), Morais (22' st Ascoli), Abagnale. All. Cuccù FORSEMPRONESE: Bianchini, Ronchetti, Fabbri, Conti (22' st Arcangeli), Klajic, Bucchi, Mancini (6' st Masawoud), Ghinelli (16' st Torri), Kyeremateng, Di Paoli(1' st Kamagate, 30' st Sane), Casolla. All. Giuliodori Arbitro: Maiellaro di Parma RETE: 15' pt Gallo Stavolta è il Castelfidardo a fare lo sgambetto agli ex. La formazione fidardense rialza la testa dopo il ko nel derby di Senigallia. I biancoverdi al Mancini superano di misura il Fossombrone per la prima vittoria casalinga della stagione in campionato.

