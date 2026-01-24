il jazz incontra la poesia un omaggio a lucio dalla

Il jazz incontra la poesia in un omaggio a Lucio Dalla, interpretato dal Gruppo dei 10, noto anche come ‘Lilli e il vagabondo’. Dopo la chiusura dello Spirito di Vigarano Mainarda, l’associazione musicale si sta cercando una nuova sede per continuare la propria attività. Un’occasione per riscoprire la musica e la poesia di Dalla in un contesto intimo e autentico, mantenendo viva la passione per l’arte.

Il Gruppo dei 10 come ‘Lilli e il vagabondo’. Dopo la chiusura definitiva dello Spirito di Vigarano Mainarda, l’associazione musicale è in cerca di una nuova casa. È motivo di eccessivo sconforto? Anche no. D’altronde, si sa, il jazz nasce nelle strade. "Il Giudizio Universale non passa per le case", diceva Giorgio Gaber. Ma non sarà milanese il cantautore al centro del prossimo concerto. Sì, perché se la sede ufficiale è ancora in via di definizione, il calendario della nuova stagione del Gruppo dei 10 è invece già ben definito. Non solo. Due dei cinque appuntamenti hanno infatti già trovato un felice approdo al Torrione San Giovanni, sede del ‘ Jazz Club Ferrara ’, grazie alla cui collaborazione si terranno i concerti di oggi e del 30 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

