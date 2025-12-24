A Natale una scelta che resta. È questo il messaggio al centro della campagna di adozione promossa dall’Amministrazione comunale di Manfredonia, che invita a guardare oltre l’idea del regalo e a compiere una scelta consapevole, capace di incidere nel tempo. Per la locandina dell’iniziativa non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - "A Natale una scelta che resta": il Comune di Manfredonia promuove l’adozione dei cani del canile

Leggi anche: Open day al Canile di Pontetetto: il Comune promuove giornata dedicata all’adozione

Leggi anche: Dalla solitudine del box al calore di una casa: al canile la campagna per un'adozione a 4 zampe

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale, Confesercenti: famiglie prudenti, spesa in calo del 5%; Natale 2025: il viaggio è breve, ma il cuore resta in Italia; Natale, Confesercenti-Ipsos: “Tre su quattro in famiglia. Spesa da 3,3 mld per la tavola di vigilia e pranzo”; La grandezza della piccolezza. Natale, Incarnazione e umanesimo della scuola. Lettera.

A Natale una scelta che resta: adotta un cane del canile comunale di Manfredonia - A Natale una scelta che resta: adotta un cane del canile comunale di Manfredonia C’è un regalo che non si scarta e non passa. ilsipontino.net

A Natale rincari tra il 6 e l'8%: si spende di più per i prodotti locali, ma non cresce il reddito per l'agricoltura - Soffrono le famiglie che spendono di più per comprare la stessa quantità di cose degli anni passati, e soffrono le 20mila imprese delle province di Pescara e Chieti. ilpescara.it