A Natale una scelta che resta | il Comune di Manfredonia promuove l’adozione dei cani del canile
A Natale una scelta che resta. È questo il messaggio al centro della campagna di adozione promossa dall'Amministrazione comunale di Manfredonia, che invita a guardare oltre l'idea del regalo e a compiere una scelta consapevole, capace di incidere nel tempo.
A Natale una scelta che resta: adotta un cane del canile comunale di Manfredonia - C'è un regalo che non si scarta e non passa.
