Dalla solitudine del box al calore di una casa | al canile la campagna per un' adozione a 4 zampe

Con l’arrivo del freddo, Lndc Animal Protection lancia la campagna “Un inverno senza gabbie”, un appello rivolto a tutta la cittadinanza per incentivare le adozioni responsabili e regalare ai cani la calda sicurezza di una famiglia. L’iniziativa punta a sensibilizzare sul contrasto tra la vita in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dalla solitudine del box al calore di una casa: al canile la campagna per un'adozione a 4 zampe

Leggi anche questi approfondimenti

Adotta un nonno a Natale! Nessuno dovrebbe sentirsi solo durante le feste. Con un piccolo gesto puoi regalare calore, sorrisi e speranza agli anziani che vivono in solitudine. Porta alle Acli di Bologna (in via delle Lame 116) un dono, porta la magia del - facebook.com Vai su Facebook

Dramma della solitudine a Cessalto. Morto in casa da solo, il corpo senza vita trovato diverse settimane dopo: i parenti non lo sentivano da Natale - Muore in casa e il corpo viene trovato un mese e mezzo dopo, in avanzato stato di decomposizione. Riporta ilgazzettino.it

Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa a Brescia - Brescia, 1 luglio 2025 – Un dramma della solitudine si è consumato in un appartamento di Brescia, dove i Carabinieri della Compagnia cittadina, supportati dai Vigili del Fuoco, hanno trovato il corpo ... Si legge su ilgiorno.it

Teramo, dramma della solitudine: trovata morta in casa da settimane - TERAMO – Un altro dramma della solitudine si è consumato in città, tra le vie del centro storico dove nessuno si è accorto che una donna è rimasta in casa per settimane e da lì non è più uscita perché ... Da ilmessaggero.it