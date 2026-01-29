Il mercato torna a casa I banchi del sabato mattina in piazza Torre di Berta

Questa mattina i banchi del mercato tornano in piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Dopo alcune settimane di spostamenti, l’amministrazione comunale ha annunciato che il mercato settimanale del sabato si svolgerà di nuovo nella sua posizione storica, come era prima. La notizia è stata accolta con entusiasmo da ambulanti e cittadini, pronti a tornare a fare acquisti nel luogo tradizionale.

SANSEPOLCRO Torna in piazza Torre di Berta il mercato settimanale del sabato a Sansepolcro. Lo rende noto l'amministrazione comunale, informando la cittadinanza sul fatto che lo storico appuntamento del fine settimana si riprenderà l'ubicazione logistica originaria. La decisione arriva a seguito della conclusione dei lavori nell'ambito del Pnrr che avevano interessato l'area (pavimentazione della piazza completamente rifatta) e del termine delle iniziative e degli eventi legati al periodo natalizio, che avevano reso necessario, nei mesi scorsi, lo spostamento temporaneo del mercato in viale Armando Diaz e in piazza della Repubblica.

