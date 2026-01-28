ORA! Il Coraggio dell’ovvio presenta le sue proposte per il futuro di Arezzo | incontro al mercato di Viale Giotto

Questa mattina, il gruppo politico ORA! Il Coraggio dell’ovvio ha presentato le sue proposte per il futuro di Arezzo. L’incontro si è tenuto al mercato di Viale Giotto, dove i rappresentanti hanno parlato con i cittadini, ascoltando le loro idee e preoccupazioni in vista delle prossime elezioni amministrative. I partecipanti hanno mostrato un atteggiamento diretto e concreto, senza fronzoli, cercando di coinvolgere subito la gente nelle loro proposte.

In vista delle prossime elezioni amministrative, ORA! Il Coraggio dell’ovvio scende in campo e rafforza il confronto diretto con i cittadini. Sabato 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, i rappresentanti del movimento saranno presenti al mercato settimanale di Viale Giotto per illustrare le proprie proposte per la città e raccogliere osservazioni e contributi dai residenti. L’iniziativa nasce come risposta alle visioni emerse dalle recenti interviste dei probabili candidati sindaci e punta a superare la stagione delle promesse generiche. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire soluzioni concrete, misurabili e immediatamente verificabili, fondate su dati, tecnologia e semplificazione amministrativa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - ORA! Il Coraggio dell’ovvio presenta le sue proposte per il futuro di Arezzo: incontro al mercato di Viale Giotto Approfondimenti su Arezzo Mercato Politica: Ora! Il Coraggio dell’ovvio presenta le proposte per il futuro di Arezzo In vista delle prossime elezioni comunali, Ora! Il Coraggio dell’ovvio avvicina i cittadini con un nuovo ciclo di incontri. Mappa interattiva della criminalità nel gazebo di Ora! Il Coraggio dell'ovvio Il gazebo di Ora! Il Coraggio dell’ovvio torna in piazza con una mappa interattiva per affrontare il tema della criminalità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Arezzo Mercato Argomenti discussi: La comparsa in provincia di Imperia di 'Ora!', il partito politico più giovane d'italia(in tutti i sensi); ORA! al Festival dell’Innovazione Urbana: competenze e partecipazione per il futuro di Arezzo; Non serve più parlare di stress o crisi, siamo in bancarotta idrica: ora serve il coraggio politico per pianificare e gestire l'oro blu senza ricorrere a soluzioni nostalgiche; Usa, il coraggio dell'imbarazzo. Politica: Ora! Il Coraggio dell’ovvio presenta le proposte per il futuro di ArezzoArezzo, 28 gennaio 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative, ORA! Il Coraggio dell’ovvio intensifica il dialogo con la cittadinanza. Sabato 31 gennaio, dalle 09:00 alle 13:00, i rapprese ... lanazione.it #sos @inprimopiano #sosalberi Abitanti di San Saba Viale Giotto : Alberi già potati tre mesi fa ora minacciano di abbatterli mi arriva questa segnalazione particolarmente grave : hanno messo i nastri oggi "volevo avvisare che per domani prevedono potatura e - facebook.com facebook

