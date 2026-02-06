Il bob della Giamaica ci sarà anche a Milano Cortina 2026! E il pilota sarà il portabandiera…

A Milano Cortina 2026, il bob della Giamaica ci sarà di nuovo. La squadra giamaicana porterà anche questa volta il suo pilota, che farà da portabandiera. La presenza del team giamaicano si conferma una costante nei Giochi Invernali, dimostrando che il loro impegno nello sport invernale è ormai consolidato.

La Giamaica l’ha fatto ancora. Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il bob giamaicano sarà nuovamente protagonista, confermando una presenza che ormai non è più una sorpresa, ma una solida realtà dello sport invernale internazionale. Sul budello di Cortina d’Ampezzo, la squadra caraibica tornerà a gareggiare dopo aver ottenuto la qualificazione ufficiale in tre specialità: monobob femminile, bob a due maschile e bob a quattro maschile. Si tratta della nona partecipazione olimpica per la Giamaica nel bob, un percorso iniziato a Calgary 1988, quando la storia di Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris e Chris Stokes conquistò il mondo e ispirò il celebre film Disney Cool Runnings. 🔗 Leggi su Oasport.it

Walter Davis, vicepresidente della Federazione della Giamaica sul bob: «Il ghiaccio? Da noi solo in freezer. Vogliamo solo vincere una medaglia»

La mitica squadra giamaicana di bob si è qualificata per le Olimpiadi di Milano-Cortina (baciando un uovo portafortuna)

