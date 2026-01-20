Giamaica del bob qualificazione storica per Milano Cortina 2026 | il sogno olimpico continua

La Giamaica del bob ha ottenuto ufficialmente la qualificazione a Milano Cortina 2026, segnando un traguardo storico per il paese. La federazione ha comunicato la partecipazione degli atleti Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey e Joel Fearon ai prossimi Giochi Invernali. Questa qualificazione rappresenta un importante passo avanti per il team giamaicano nel panorama olimpico invernale.

La Giamaica del bob torna a far sognare e stacca ufficialmente il pass per Milano Cortina 2026. La federazione ha annunciato la qualificazione attraverso i propri canali social, confermando la presenza ai prossimi Giochi Invernali degli atleti Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey e Joel Fearon. Per la nazionale caraibica è un ritorno dal forte valore simbolico: l’avventura olimpica del bob giamaicano iniziò a Calgary 1988, diventando negli anni un’icona dello sport “contro ogni pronostico”. Quella in Italia sarà la nona partecipazione della Giamaica ai Giochi, con l’obiettivo di scendere in pista nella nuova arena del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

