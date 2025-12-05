La riforma edilizia | vita più semplice per i cittadini e una scossa per la nostra economia

Un «importante segnale di attenzione da parte del governo»; «una novità positiva»; «un primo significativo passo verso il riordino della disciplina». L’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, con procedura d’urgenza, del disegno di legge di delega per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni, la cosiddetta riforma edilizia, è stata accolta con estremo favore da tutte le principali associazioni del settore e anche dal Fondo formazione piccole e medie imprese che ha parlato di «vera e propria scossa per la nostra economia». La riforma edilizia contro la giungla di norme. Il ddl, presentato su proposta del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dei ministri per le Riforme e per la Pa, Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo, autorizza il Governo a «compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

