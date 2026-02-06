Idrogeno a basso costo e opportunità occupazionali | la scommessa di Green Independence e Athena

La Green Independence di Brindisi presenta una nuova linea di produzione per componenti di elettrolizzatori e celle a combustibile. L’azienda punta a ridurre i costi dell’idrogeno e creare nuovi posti di lavoro. La presentazione si è svolta nella sede di Confindustria, attirando l’attenzione di imprenditori e istituzioni.

Si è tenuta presso la sede di Confindustria Brindisi la presentazione ufficiale di una nuova linea manifatturiera avanzata destinata alla produzione di componenti chiave per elettrolizzatori e celle a combustibile. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la start-up locale Green Independence.

