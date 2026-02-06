Ice & Snow

Da milanotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria Ponte Rosso apre giovedì 5 febbraio 2026 alle 18 la mostra Ice & Snow, in occasione dell’Olimpiade invernale Milano-Cortina. L’esposizione raccoglie foto e materiali dedicati alle Olimpiadi, portando in mostra immagini e oggetti legati alle emozioni e alle sfide delle competizioni invernali. La mostra resterà aperta nei prossimi giorni, offrendo ai visitatori un’occasione per immergersi nell’atmosfera degli eventi sportivi che si svolgeranno tra Milano e Cortina.

In occasione dell’Olimpiade invernale Milano-Cortina la Galleria Ponte Rosso presenta la mostra Ice & Snow che inaugura giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 18.In esposizione dipinti, disegni e sculture dedicati al paesaggio invernale innevato e alcune opere espressamente riferite a sport invernali.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina

‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, a CityLife piste di snowtubing gratuite: giorni e orari

Per tutto il mese di febbraio, Milano si trasforma in una vetrina degli sport invernali.

Connor Storrie e Hudson Williams, star di Heated Rivalry, voci narranti del fantasy erotico 'Ember & Ice'

Connor Storrie e Hudson Williams, noti per il loro ruolo in Heated Rivalry, narrano il fantasy erotico Ember & Ice.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oddly Satisfying Ice & Snow Compilation!

Video Oddly Satisfying Ice & Snow Compilation!

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Ice & Snow - Exibart; Ice & snow – Mostra collettiva; Cina: robot impila ghiaccio all’Harbin Ice and Snow World (2); Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026.

ice snowIce&SnowAlla Galleria Ponte Rosso la mostra Ice & Snow riunisce dipinti, disegni e sculture sul paesaggio innevato e sport invernali. itinerarinellarte.it

ice snow‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, a CityLife piste di snowtubing gratuite: giorni e orariIl cuore della città accoglie un’esperienza invernale pensata per avvicinare le famiglie allo spirito dei Giochi Olimpici ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.