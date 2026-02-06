Ice & Snow

La Galleria Ponte Rosso apre giovedì 5 febbraio 2026 alle 18 la mostra Ice & Snow, in occasione dell’Olimpiade invernale Milano-Cortina. L’esposizione raccoglie foto e materiali dedicati alle Olimpiadi, portando in mostra immagini e oggetti legati alle emozioni e alle sfide delle competizioni invernali. La mostra resterà aperta nei prossimi giorni, offrendo ai visitatori un’occasione per immergersi nell’atmosfera degli eventi sportivi che si svolgeranno tra Milano e Cortina.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.