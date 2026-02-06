Ice Gaza e Palsharp | a Milano le Olimpiadi della protesta tra cortei e occupazioni

Milano si sveglia con le proteste in piazza. Mentre si tiene l’inaugurazione delle Olimpiadi, tra San Siro e l’Arco della Pace, decine di manifestanti scendono in strada per esprimere il loro dissenso. Cortei e occupazioni riempiono le vie centrali della città, creando tensione e confusione. La polizia monitora da vicino la situazione, cercando di mantenere l’ordine. La giornata di festa si trasforma così in un momento di scontri e manifestazioni.

Milano, 6 febbraio 2026 – Il giorno della grande inaugurazione, tra San Siro e l’Arco della Pace, ma anche quello delle proteste. Inevitabili. Le Olimpiadi sono anche questo e Milano Cortina 2026 non fa eccezione, come si è visto anche ieri sera con le contestazioni al passaggio della fiamma olimpica. Ice e Gaza: la mobilitazione degli studenti. In mattinata si svolge una manifestazione contro la presenza dell’Ice, i cui agenti saranno impegnati al Consolato statunitense di Milano per garantire la sicurezza della delegazione Usa durante i Giochi: segui qui la diretta video. Presenti alla manifestazione circa un migliaio di giovan i, tra i quali anche molti studenti di licei e scuole superiori che oggi sono a casa per la decisione della Prefettura di chiudere le scuole in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A inizio febbraio 2026, mentre Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, sono previste anche proteste e cortei.

Da Milano a Roma, i cortei degli antagonisti si moltiplicano in modo spontaneo.

Annie Lennox : ai Grammy si parla di ICE . Ma un tema viene ancora ignorato totalmente da tutti: GAZA. Ancora oggi si bombarda a Gaza, per un totale di bombe superiore a quello di 6 bombe di Hiroshima. Eppure nessuno ne parla. Hanno paura a parlarne. facebook

Faccio notare l’ennesima contraddizione della sinistra. Gli stessi che vincolavano solidarietà e umanità al numero dei morti, spiegandoci che a Gaza sarebbero morti più civili rispetto ai civili uccisi da Hamas il 7 ottobre, oggi scendono in piazza a Milano per pr x.com