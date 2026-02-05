Antagonisti contro le Olimpiadi | spuntano come funghi cortei da Milano a Roma in mezzo anche i pro-Pal

Da Milano a Roma, i cortei degli antagonisti si moltiplicano in modo spontaneo. Protestano contro le Olimpiadi, ma anche contro il governo e le altre istituzioni. Alcuni gruppi annunciano che cercheranno di disturbare i giochi sportivi di Milano-Cortina, promettendo azioni dimostrative. Le forze dell’ordine sono in allerta, pronti a intervenire se le contestazioni sfociano in disordini. La tensione cresce mentre si avvicinano le date delle Olimpiadi.

Per gli antagonisti italiani, ogni scusa è buona per protestare: secondo le notizie disponibili, proveranno anche a guastare i giochi sportivi internazionali di Milano-Cortina. È nata persino una rete per boicottare l’evento, intitolata Comitato insostenibili olimpiadi, sotto cui si riunirono sigle appartenenti a collettivi studenteschi, centri sociali, associazioni e altre realtà. La grande adunata, che vede tra le sue fila anche gli estremisti di sinistra, ha organizzato le “Utopiadi” nel capoluogo lombardo: si tratta di manifestazioni continuative che si terranno dal 5 all’8 febbraio a Milano e apparentemente dedicate allo “sport popolare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

