La plenaria di dicembre del Parlamento europeo spiegata dagli eurodeputati

Ecco il briefing sulla sessione plenaria di dicembre del Parlamento europeo, che si terrà a Strasburgo dal 15 al 18 dicembre 2025. Gli eurodeputati spiegano i principali temi e le discussioni in agenda, offrendo un quadro chiaro delle decisioni e delle priorità dell'istituzione durante questa importante sessione.

L'EUROPA CHE FA NOTIZIA: briefing in vista della sessione plenaria (12 dicembre 2025)

Parlamento Ue: in agenda Ucraina, summit, iniziativa dei cittadini sull’aborto. Cerimonia di consegna del Premio Sacharov - La prossima settimana, da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre, si terrà a Strasburgo la sessione plenaria dell’Europarlamento. Da agensir.it

Parlamento Ue: in plenaria consegna del Premio Sakharov. Dibattiti su Siria e Georgia - (Strasburgo) Prosegue a Strasburgo la plenaria dell’Europarlamento e la giornata di oggi si è aperta con un dibattito sulla situazione in Siria; una risoluzione sarà votata dagli eurodeputati in una ... Lo riporta agensir.it