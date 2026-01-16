La plenaria di gennaio del Parlamento europeo spiegata dagli eurodeputati

Ecco il briefing sulla plenaria di gennaio del Parlamento europeo, che si terrà a Strasburgo dal 19 al 22 gennaio 2026. In questo documento si illustrano i principali temi e le tematiche discusse dagli eurodeputati durante la sessione, offrendo un’analisi chiara e dettagliata degli argomenti trattati. Una guida utile per comprendere le priorità e le decisioni prese durante questa importante seduta parlamentare.

Settimana europea: crisi abitativa, difesa e diritti in volo - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

Mercosur, il gruppo Patrioti per l'Europa presenterà una nuova mozione di sfiducia contro la Commissione europea - Il gruppo di estrema destra Patrioti per l'Europa presenterà una mozione di sfiducia contro la Commissione di Ursula von der Leyen, contestando la firma dell'accordo commerciale Ue- msn.com

"L'Europa che fa notizia" per approfondire i temi della prossima plenaria dal 19 al 22 gennaio 16 gennaio ore 10:00 Esperienza Europa - David Sassoli con @salv_de_meo @matteoricci @PaoloBorchia @s_cavedagna @LeolucaOrlando1 @PTridi x.com

