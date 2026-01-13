Federico Buffa racconta in un nuovo spettacolo la vita di Kobe Bryant al Massimo

Si intitola “Otto infinito. Vita e morte di un mamba” il nuovo spettacolo di Federico Buffa dedicato a Kobe Bryant. Un racconto emozionante e intenso, unico nel suo genere, che consentirà allo spettatore di intraprendere un viaggio tra parole, musica e immagini.Uno show emozionante, ricco e forte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Vigna PR. . Federico Buffa racconta Kobe Bryant Una storia di basket. Una storia di vita. “OTTO INFINITO (Vita e morte di un Mamba)” 16 febbraio 2026 Trieste – Politeama Rossetti Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati - facebook.com facebook