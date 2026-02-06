I primi passi della Zes

La zona economica speciale unica delle Marche inizia a prendere forma. Il governo ha approvato due misure che puntano a stimolare investimenti, creare posti di lavoro e aumentare la competitività delle imprese locali. L’assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro, annuncia che si tratta di un passo importante per il territorio. Ora si attende di vedere come queste decisioni si tradurranno nei fatti.

La Zes (Zona economica speciale) unica muove i primi passi anche nelle Marche. "Il governo ha dato il via libera a due importanti misure nell’ambito della Zes Unica, per sostenere investimenti, occupazione e competitività dei territori - fa sapere l'assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro -. La prima riguarda il Bonus Zes Unica per le assunzioni, che prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per i datori di lavoro che assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. La seconda misura è la firma del protocollo d’intesa tra la struttura di missione Zes e l’Associazione bancaria italiana (Abi), pensato per facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono nella Zes.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le aziende della Zes Unica possono risparmiare fino a 650 euro al mese sui contributi previdenziali grazie al nuovo bonus.

