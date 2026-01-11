Juve prende quota Mazraoui | primi passi avviati
La Juventus ha avviato i primi contatti per Noussair Mazraoui, esterno nato nel 1997 e attualmente al Manchester United. La società bianconera sta valutando questa possibile operazione per rafforzare la fascia laterale, seguendo da vicino l’evolversi della trattativa. Si tratta di un approfondimento che potrebbe influenzare le strategie di mercato della squadra nelle prossime settimane.
Si accende una pista concreta sulla fascia. La Juventus ha avviato i primi passi per Noussair Mazraoui, esterno classe 1997 in forza al Manchester United. Il profilo è gradito a Luciano Spalletti per una ragione chiave: la duttilità. Mazraoui può giocare su entrambe le corsie, caratteristica che lo rende funzionale alle esigenze immediate della Juve in questa finestra. Da Manchester filtra apertura. I Red Devils non considerano il marocchino un titolare inamovibile e, mentre è impegnato in Coppa d’Africa, non sarebbero orientati a fare muro davanti a una proposta strutturata. I contatti sono in fase iniziale, ma il dossier è caldo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
