I parlamentari Sasso e Ziello lasciano la Lega per unirsi a Vannacci Azione e coerenza non sono più nel Carroccio

Dopo aver lasciato la Lega, Sasso e Ziello si sono uniti a Vannacci. I due parlamentari hanno spiegato di aver scelto di cambiare perché nel partito di Salvini non trovavano più azione e coerenza. Ora sono ufficialmente parte di Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci, insieme ad altri ex leghisti come Pozzolo. La svolta arriva pochi giorni dopo l’addio di Pozzolo, che aveva deciso di lasciare Fratelli d’Italia.

Dopo l’ex Fdi Emanuele Pozzolo, anche gli ormai ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso si uniscono al movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. I due, da sempre riconosciuti come i più vicini al generale, hanno spiegato in un post le ragioni del divorzio, dopo aver comunicato alla presidenza della Camera l’addio al gruppo del Carroccio e il passaggio al gruppo misto. “Ho deciso di uscire dalla Lega per ragioni politiche, in dissenso con un gruppo che non sento più mio e nel quale sento di non essere più utile – ha detto Sasso, aggiungendo “Si preannuncia una svolta nella visione politica della Lega e io non la condivido “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e si uniscono a Roberto Vannacci nel movimento Futuro Nazionale.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci.

Salvini sprezzante con i suoi parlamentari: «Possibili fuoriusciti Ce ne freghiamo». Alla Camera lo strappo dei deputati Ziello e Sasso: il generale prepara la scissione facebook

