Startlist terza prova discesa Bormio 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Domani a Bormio si svolge la terza prova cronometrata della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11, e gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista. La giornata sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con i pettorali già distribuiti.

Domani, venerdì 6 febbraio, a Bormio (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 44 atleti in rappresentanza di 17 Paesi. Saranno 5 gli azzurri al via, come accaduto delle precedenti prove, che si contenderanno i 4 pettorali per la gara di sabato: Giovanni Franzoni scatterà con il numero 7, Dominik Paris con il 10, Florian Schieder con il 15, Mattia Casse con il 19, e Christof Innerhofer con il 26. Per la terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

