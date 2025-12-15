Ogni tanto mi guardo allo specchio e vedo qualche ruga nuova ma che me ne frega Alcuni miei compagni di classe sembrano miei nonni c’è sempre speranza | parla Nek

Nek condivide il suo pensiero sul tempo che passa e sulla bellezza dell’età avanzata. Tra riflessioni personali e il successo di “The Voice Senior”, il cantante si mostra positivo e rassicurante, dimostrando che ogni fase della vita può essere ricca di speranza e soddisfazioni.

Il programma di cui è giudice, The Voice Senior, è un gioiellino che va molto bene anche all’auditel. Lui, Nek, si è raccontato a Vanity Fair in una lunga intervista, a cominciare proprio dalla musica che definisce “una malattia: mi sento di usare questa parola perché per me il palco è come una droga. Il problema sarà quando le luci si sposteranno o si spegneranno, perché possiamo raccontarcela quanto vogliamo ma è ovvio che quel momento prima o poi arriverà: spero solo che sarò in grado di gestirlo e, da malato, di non aggravarmi “. Filippo Neviani parla di molte cose, dal tempo che passa e che vive bene (“Ogni tanto mi guardo allo specchio appena sveglio e vedo qualche piega e qualche ruga nuova, ma che me ne frega. Ilfattoquotidiano.it

