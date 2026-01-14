Bomber Ceramelli spinge la Rufina | Ma il merito è dei miei compagni

L’Audax Rufina si conferma una squadra in crescita nel girone C, dimostrando continuità e solidità. Il bomber Ceramelli, riconoscendo il contributo dei compagni, sottolinea l’importanza del lavoro di squadra nel successo attuale. La squadra, ormai stabile e ben strutturata, si distingue per la sua organizzazione e determinazione, elementi chiave che contribuiscono a un rendimento di alto livello in questa fase della stagione.

Non chiamatela più semplice sorpresa. L'Audax Rufina è ormai una macchina perfetta che viaggia a pieni giri nel girone C. La squadra di Alessandro Francini continua a macinare ottimi risultati, confermandosi come l'unica vera antagonista della capolista Casentino Academy. Nonostante la beffa di domenica, con il gol di Lucci al 94' che ha regalato i tre punti alla capolista contro il Fiesole, la Rufina resta ancora lì, a quattro punti, decisa a sferrare l'attacco. Inutile nasconderlo: la 'cura Francini' e la forza del gruppo sono gli ingredienti di questo momento d'oro dei bianconeri. Dall'avvicendamento in panchina alla settima giornata, il cambio di passo è stato molto positivo: 8 vittorie, 2 pari e un solo ko in undici gare.

Lo 0-1 dell'Audax Rufina a Reggello firmato dal bomber Alex Ceramelli

