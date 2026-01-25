La piccola Annachiara dà l’esempio | Dono i miei capelli ai ragazzi ustionati a Crans-Montana

In un gesto semplice ma significativo, la piccola Annachiara ha deciso di donare i suoi capelli ai ragazzi ustionati di Crans-Montana. Questo esempio di solidarietà rappresenta un collegamento tra la vallata del Santerno e la Svizzera, sottolineando come piccoli gesti possano unire le comunità e portare speranza a chi ne ha bisogno. Un gesto che evidenzia l’importanza della generosità e della condivisione tra le persone.

Imola, 25 gennaio 2026 – Ciocche di speranza. C'è un lungo filo sottile di solidarietà che unisce la vallata del Santerno alla Svizzera. Già, perché tra i tanti appelli sui social scattati dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana c'è anche quello di donare capelli per creare parrucche da mettere a disposizione degli ustionati vittime del rogo scoppiato nel locale 'Le Constellation'. Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato: "Ma penso agli angeli che non sono tornati a casa" Le ustioni più gravi, infatti, possono ledere irrimediabilmente i follicoli piliferi che non hanno più la capacità di riattivarsi.

