Capelli per Crans Montana | Parrucche agli ustionati raccogliamo le ciocche

In seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, alcune realtà del settore beauty hanno deciso di sostenere le persone colpite, offrendo supporto anche attraverso iniziative come la raccolta di ciocche di capelli per la realizzazione di parrucche agli ustionati. Questa azione di solidarietà mira a fornire conforto e aiuto pratico a chi ha subito gravi ferite, rafforzando il senso di comunità in un momento difficile.

Ancona, 23 gennaio 2026 – La solidarietà e la vicinanza ai molti feriti nel devastante incendio di Capodanno a "Le Constellation" di Crans-Montana arrivano anche da chi si occupa di bellezza. Nel caso specifico di bellezza dei capelli, le parrucchierie. Anche Alternative hair boutique di Filottrano ha aderito all'iniziativa, diventata virale sui social, raccogliendo materiale con cui realizzare parrucche per gli ustionati. Giovanni Tamburi, l'autopsia: a Crans-Montana è morto per asfissia. Il papà: "Ora dovremo seppellirlo una seconda volta, altro dolore" L'Alternative Hair di Filottrano: "Aderiamo con grande slancio".

