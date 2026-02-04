San Valentino del Salotto Solbiati | cuore di cioccolato e cocktail creativi per l’evento romantico del ristorante

A Brescia, nel cuore della Corsia del Gambero, il Salotto Solbiati si prepara a festeggiare San Valentino con un evento dedicato alle coppie. Il ristorante ha ideato un menu speciale, con cioccolato e cocktail creativi, per rendere la serata unica. Le coppie potranno gustare dolci e drink pensati apposta per l’occasione, in un’atmosfera intima e accogliente. È la giornata perfetta per chi cerca un modo diverso di vivere l’amore, lontano dai soliti cliché.

**San Valentino al Salotto Solbiati: il cuore del ristorante è in festa** Nel cuore della Corsia del Gambero, a Brescia, un evento speciale sta per trasformare San Valentino in una giornata interamente dedicata all'amore, alla condivisione e alla sensibilità. Il Salotto Solbiati, il bistrot-pasticceria di Simona Solbiati, ha ideato "Salotto in Love", un'esperienza romantica, creativa e gustativa, per celebrare l'amore in un ambiente intimo, raffinato e pieno di dettagli unici. Il periodo del San Valentino, dal 14 febbraio 2026, vede l'apertura di due momenti unici: il Love Breakfast, dalle 9 alle 11, e l'Happy Love Hour, dalle 12 alle 13.

