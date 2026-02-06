I Giochi Invernali nel mirino degli hacker filorussi | colpiti siti istituzionali sportivi

Gli organizzatori dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 devono fare i conti con una nuova minaccia informatica. Hacker filorussi hanno lanciato una serie di attacchi DDoS contro i siti ufficiali legati all’evento. Le piattaforme istituzionali, sportive e commerciali coinvolte stanno cercando di arginare i danni, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. La minaccia si fa concreta mentre si avvicina la data delle Olimpiadi.

AGI - Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hacker filorussi. "È in atto una campagna ostile di DDoS" verso siti istituzionali, sportivi e commerciali connessi all'evento, spiegano all'AGI fonti ben informate. Tra i siti che risulterebbero 'a rischio' anche quello dell'hospitality di Milano-Cortina e il portale del Coni dedicato alle Olimpiadi. Attivata anche l'Intelligence. Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group, "segnala un'estensione della campagna ostile riconducibile al collettivo hactivista NoName057(16), che nelle ultime ore ha aggiunto nuovi obiettivi legati all'ecosistema delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, includendo sia portali italiani che piattaforme di comitati olimpici stranieri", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Agi.it

Durante le Olimpiadi di Cortina, un gruppo di hacker russi ha messo a segno un attacco informatico.

Le Olimpiadi invernali sono state colpite da un attacco hacker.

