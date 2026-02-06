I contatori prendono fuoco | evacuate 6 famiglie a Osimo

Questa notte a Osimo, sei famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case dopo un incendio scoppiato in un condominio. Le fiamme sono divampate da alcuni contatori elettrici nel vano scala, causando un grosso fumo che ha riempito l'edificio. Per sicurezza, le autorità hanno deciso di evacuare le famiglie coinvolte. Nessuno si è fatto male, ma l'intervento dei vigili del fuoco è stato rapido per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Osimo, 6 febbraio 2026 – Notte di paura quella appena trascorsa a Osimo. Sei famiglie sono state evacuate precauzionalmente da un condominio per l'incendio di alcuni contatori elettrici nel vano scala del palazzo, da cui si sono sprigionate fiamme e soprattutto fumo nell'edificio. È accaduto verso le 23.30 in via Cialdini. È intervenuta la squadra di Osimo dei vigili del fuoco, con il supporto del personale di Ancona con l'autoscala e il funzionario di servizio: i pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'incendio. Sul posto hanno lavorato anche i tecnici della ditta dei servizi elettrici per il distacco della corrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I contatori prendono fuoco: evacuate 6 famiglie a Osimo Approfondimenti su Osimo 6 famiglie Vanno a fuoco i contatori elettrici, sei famiglie evacuate. Vigili del fuoco sul posto per domare l'incendio I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Osimo, in via Cialdini, per spegnere un incendio che ha interessato alcuni contatori elettrici nel vano scala di un condominio. Fuoco in una palazzina. Evacuate 17 famiglie Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Osimo 6 famiglie Argomenti discussi: Osimo, i contatori prendono fuoco nel condominio: evacuate sei famiglie. Osimo, i contatori prendono fuoco nel condominio: evacuate sei famiglieOSIMO - I contatori prendono fuoco nel condominio: nessun ferito, ma evacuate sei famiglie. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 23.30 circa in ... msn.com Contatori elettrici in fiamme, sei famiglie evacuate a OsimoNessun ferito, misura solo precauzionale. L'intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme è avvenuto intorno alle 23. Distaccata la corrente ... rainews.it Osimo, i contatori prendono fuoco nel condominio: evacuate sei famiglie facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.