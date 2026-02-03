Questa estate, i ’Cani’ tornano a Cesena. Dopo il successo del tour invernale, Niccolò Contessa e la sua band si preparano a salire sul palco della Rocca Malatestiana il 27 luglio. L’evento è atteso da molti fan che vogliono ascoltare dal vivo i loro brani preferiti.

Niccolò Contessa ha mantenuto la promessa. Dopo un fortunatissimo tour invernale, ‘ i Cani ’ non si fermano e saranno in concerto alla Rocca Malatestiana di Cesena lunedì 27 luglio. Lo show sarà parte della nuova edizione di Acieloaperto, che al momento prevede anche il ritorno dei White Lies. I Cani tornano in Romagna dopo oltre dieci anni di silenzio, in cui il leader e frontman Niccolò Contessa si è dedicato alla composizione di colonne sonore e alla produzione di album di altri artisti, tra i quali ‘Tutti Fenomeni’, Coez, ‘Testaintasca’. La band più importante dell’indie italiano degli anni Dieci presenterà al pubblico cesenate il nuovo disco ‘ Post mortem ’, pubblicato con grande sorpresa dei fan lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ’Cani’ in concerto alla Rocca il 27 luglio

Approfondimenti su Cani Concerti

Kanye West torna in Italia, questa volta a luglio 2026, con un atteso concerto alla RCF Arena.

Il 18 luglio 2026, i Pooh si esibiranno in concerto a Villa Manin, in occasione del loro sessantesimo anniversario.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cani Concerti

Argomenti discussi: i cani tour 2026. Nuove date tra festival e grandi location; I Cani in concerto ad Arezzo; I ’Cani’ in concerto alla Rocca il 27 luglio; I cani in concerto al Flowers Festival di Collegno.

I Cani in concerto alla Rocca il 27 luglioNiccolò Contessa ha mantenuto la promessa. Dopo un fortunatissimo tour invernale, ‘i Cani’ non si fermano e saranno in ... msn.com

I Cani in concerto alla Rocca Maggiore di Assisi per la decima edizione di Suoni Controvento. Date e biglietti del tour estivoI Cani arrivano a Suoni Controvento. Dopo il successo del tour autunnale nei club italiani che ha registrato il tutto esaurito, la band romana torna con una serie di concerti nei festival e nelle ... corrieredellumbria.it

tornano in concerto I Cani a Roma, data e info https://www.lacapitale.it/articolo/i-cani-tornano-a-roma-live-il-10-settembre-allauditorium - facebook.com facebook