I cacciatori uccisi nel bosco sotto esame armi e stivali del quarto uomo

Questa mattina i corpi dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale sono stati portati via. Le forze dell’ordine stanno esaminando le armi e gli stivali del “quarto uomo” di cui si parla. Gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia successo davvero quel giorno, mentre i familiari si preparano a dare l’ultimo saluto.

È il giorno dell'ultimo saluto ai tre cacciatori trovati morti, uccisi nel bosco di Montagnareale, nel messinese, lo scorso 28 gennaio. Oggi pomeriggio a San Pier Niceto, in piazza Roma, si svolgeranno i funerali dei fratelli Giuseppe e Davis Pino con il rito dei Testimoni di Geova, mentre quasi allo stesso orario, alle 15,30 nella Chiesa Concattedale di Patti ci saranno quelli dell'82enne Antonio Gatani. Due comunità in lutto che si stringeranno al dolore dei familiari delle tre vittime. La loro morte resta ancora un mistero sul quale i carabinieri, coordinati dalla procura di Patti, stanno facendo chiarezza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

All’alba in un bosco vicino ai Nebrodi, tre cacciatori vengono trovati morti a colpi di fucile lungo lo stesso sentiero.

Le autorità hanno trovato i corpi di tre cacciatori morti nel bosco sui Monti Nebrodi.

Argomenti discussi: Triplice omicidio: i cacciatori colpiti frontalmente, ora è caccia al killer; Cacciatori uccisi a Messina, non sarebbe omicidio-suicidio: mistero sul killer ancora aperto; Cacciatori uccisi a Messina, c'è un indagato. Sequestrate alcune armi; Il giallo dei tre cacciatori uccisi uno dopo l'altro in Sicilia: l'indagato era sul luogo della strage, l'ipotesi dello sconfinamento.

