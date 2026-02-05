Messina svolta nel caso dei cacciatori uccisi | c' era un quarto uomo

All’alba in un bosco vicino ai Nebrodi, tre cacciatori vengono trovati morti a colpi di fucile lungo lo stesso sentiero. La polizia indaga da una settimana, ma ora emerge una novità: ci sarebbe stato un quarto uomo presente in quei momenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire quale ruolo abbia giocato e se possa aver contribuito all’esito tragico di quella mattina.

Un bosco fitto, all'alba, e tre uomini uccisi a colpi di fucile lungo lo stesso sentiero. A una settimana dal triplice omicidio dei cacciatori sui Nebrodi messinesi, l'inchiesta dei carabinieri e della procura di Patti entra in una fase decisiva. Gli investigatori sono convinti che le vittime non fossero sole: con loro c'era un quarto uomo, un cinquantenne ora indagato per omicidio volontario.

