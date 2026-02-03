Cacciatori trovati morti nel bosco svolta shock | spunta l’ipotesi di un quarto uomo

Le autorità hanno trovato i corpi di tre cacciatori morti nel bosco sui Monti Nebrodi. La scena solleva più domande che risposte e ora si pensa a una possibile presenza di un quarto uomo. La ricerca continua, mentre si cerca di chiarire cosa sia successo realmente in quella zona isolata.

Il caso del triplice omicidio avvenuto sui Monti Nebrodi sta assumendo contorni sempre più complessi e inquietanti. Quello che inizialmente sembrava poter essere l’esito tragico di una lite tra cacciatori sfociata in un conflitto a fuoco incrociato si sta trasformando in un vero e proprio giallo investigativo. Le indagini condotte a Montagnareale, in provincia di Messina, si concentrano ora su un elemento di rottura rispetto alle prime ricostruzioni ovvero la possibile partecipazione di un quarto individuo che avrebbe avuto un ruolo attivo nell’esecuzione dei tre uomini. I corpi di Davis Pino, del fratello Giuseppe e dell’ottantaduenne Antonio Gatani sono stati rinvenuti lungo un sentiero impervio, segnando l’inizio di una vicenda che scuote l’intera comunità siciliana e richiede analisi tecniche di altissima precisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

